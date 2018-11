Cartilha de Ética e Desporto lançado no Porto Novo

A Comissão de Ética e Desporto do Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC) lançou, no Porto Novo, Santo Antão, no início da tarde desta segunda-feira, 06, no salão da Câmara Municipal do Porto Novo a “Cartilha de Ética e Desporto”.

A cerimónia de lançamento da Cartilha, foi presidida por Isaura Maocha, presidente do Clube Olímpico de Porto Novo. Este primeiro documento da Comissão Permanente do COC foi produzido pela doutora Zelinda Cohen e pretende colmatar a lacuna sobre a temática ligada a obras sobre o desporto em Cabo Verde. O ponto fulcral deste pequeno livro, é que os valores éticos sejam incutidos, em todos os que de alguma forma estejam envolvidos no mundo do desporto, principalmente nos atletas.

Depois do lançamento do livro na cidade da Praia, em Março de 2018, seguiu-se agora a ilha de Santo Antão, que se prepara para receber grandes eventos ligados ao desporto como a Gala do Desporto 2018.