Fidel Tavares detido sob acusação de crime de peculato

6/11/2018 23:57 - Modificado em 6/11/2018 23:57

O ex-Director Geral dos Serviços Penitenciários e de Reinserção Social responde a três processos de crimes de peculato. Já em 2017 Tavares havia sido condenado a pagar uma indemnização de 500 mil escudos ao Estado.

Estes são processos que surgiram na sequência de várias acusações em que este ex-dirigente do Ministério da Justiça se viu envolvido, sobretudo no que se refere à execução do orçamento da Cadeia Central da Praia, entre potenciais outras irregularidades e uso indevidos de fundos e poderes públicos.

Não é a primeira vez que Fidel Tavares está a contas com a justiça cabo-verdiana. Já em 2013 ele havia sido detido pela Polícia Judiciária. Na ocasião a acusação que pendia sobre ele era a de que teria sonegado informações às autoridades.

Em Novembro de 2012, Fidel Tavares deixou o cargo de Director-Geral dos Serviços Penitenciários e da Reinserção Social, cargo que exerceu durante quatro anos.

Na altura justificou a sua saída com associação do seu nome no caso de corrupção na cadeia de Ribeirinha, em São Vicente, em que lhe foi movido um processo disciplinar sem culpa formada.

Disse na ocasião que a sua saída tinha a ver com uma decisão há muito tomada mas mantida, por motivos políticos, em banho-maria pelo Ministério da Justiça.

Na altura a saída de Fidel Tavares efectivou-se com o despacho do então ministro José Carlos Correia, publicado no Boletim Oficial a 14 de Novembro e foi substituído pelo sociólogo Djanilo Jacob Fernandes Barbosa Vicente.

Fidel Tavares foi indiciado em 2013 por sonegação de documentos que estarão ligados ao escândalo da Prisão de Ribeirinha, São Vicente e que levou à detenção do então director deste estabelecimento prisional, Manuel Cândido e ao seu posterior afastamento.

Um caso que envolveu ainda 2 guardas penitenciários, alegadamente “comprados” por Lígia Furtado, Zé Pote e José Carlos, condenados (em Outubro de 2009) a pesadas penas pela prática de crimes de tráfico de estupefacientes, associação criminosa e lavagem de capitais e que, segundo a acusação, teriam beneficiado de um regime de favorecimento e privilégios ilegítimos tendo como responsáveis o então director da prisão e os dois agentes de segurança.

Uma acusação que, entretanto, não se confirmou no que respeita a Manuel Cândido.