Neto ajuda cúmplice a assaltar casa do avô

6/11/2018 23:45 - Modificado em 6/11/2018 23:45

Esta terça-feira foram apresentados seis jovens ao Juízo Criminal da Comarca de São Vicente para efeito de julgamento. Jovens entre os 18 e 33 anos estão envolvidos em diversos roubos, sendo que um deles responde pelo crime de receptação.

Dois deles confessaram os crimes de roubo, sendo que os outros quatro negam a autoria e dizem estarem a ser acusados sem provas e que não podem responder por crimes que não cometeram, apesar de haver testemunhas e depoimentos contraditórios entre ambos.

Ao todo cinco roubos. Dois na zona de Fonte Filipe, um em Ribeirinha, outro em Fonte Cónego e ainda outro em Fonte Inês.

Num deles, um dos arguidos é neto de uma das vítimas e morador da casa, que alegadamente facilitou a entrada do cúmplice na residência, para que estes pudessem entrar e roubar sem problemas. No entanto, conforme explicou o ofendido, um idoso, estava deitado quando ouviu o barulho, mas por ter dificuldades em movimentar-se não conseguiu abordar os meliantes, que escaparam com a televisão. No entanto conta que ficou cara a cara com o segundo elemento.

Nos outros roubos, os assaltos aconteceram, dois na calada da noite e um em pleno dia, por volta do meio-dia. Ao todo foram levados no conjunto dos dois computadores portáteis, uma arca frigorífica, câmara fotográfica, três televisões, disco externo, documentos pessoais, algum dinheiro e ainda uma moto scooter.