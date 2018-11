Fogo e Brava: Água engarrafada com preços mais baixos que as outras marcas vendidas nas outras ilhas

6/11/2018 23:32 - Modificado em 6/11/2018 23:32

A “Água do Fogo – a pureza de vulcão”, está desde esta terça-feira, 06 Novembro, nos mercados das ilhas do Fogo e da Brava, através da Associação de Solidariedade para o Desenvolvimento (ASDE) proprietária da unidade de produção.

Uma unidade com capacidade de produzir diariamente mil garrafas de meio litro e 700 garrafas de um litro e meio.

De acordo com a empresa esta é uma aposta para o desenvolvimento das duas ilhas e de Cabo Verde no geral e que o engarrafamento da água “é só mais um outro projecto neste sentido”.

A marca “Água do Fogo – a pureza de vulcão”, explica a administradora geral da ASDE, Maria da Graça, depois de feitos todos os exames e com autorização do Ministério da Indústria, a ASDE iniciou a produção com o processo de engarrafamento de água para abastecer, a partir de hoje, os dois mercados das ilhas do Fogo e Brava, que a associação pretende cobrir numa primeira fase.

Uma iniciativa que cria diversos postos de trabalho e também a redução da dependência que estas ilhas têm de vários produtos básicos, vindos das outras ilhas, nomeadamente de Santiago.

“Se a ilha do Fogo tem capacidade e tem uma água de qualidade muito boa, porque não aproveitar essa benesse da natureza e apresentar um bom produto à população”, questiona a administradora-geral da ASDE.

O preço, segundo Maria da Graça, é económico e “um pouco mais baixo” do de outras marcas comercializadas nas duas ilhas, uma vez que não há questões de transporte marítimo já que a produção é local.