ACAMM fora da concessão de transporte marítimo inter-ilhas : ”é um alto investimento sem retorno”

6/11/2018 23:13 - Modificado em 6/11/2018 23:13

Os armadores nacionais filiados na Associação Cabo-verdiana dos Armadores da Marinha Mercante (ACAMM) “não vão participar” na quota de mercado de 25 por cento (%) da concessão do transporte inter-ilhas, anunciou hoje o presidente da organização.

Em declarações à imprensa, o presidente da ACAMM, João Guilherme, justificou a decisão com o facto de se tratar de um “alto investimento sem retorno”.

Defende que seria um investimento “na incerteza uma vez que quem domina 75% do mercado vai encontrar formas de contornar os resultados finais.” Adiantou que a ACAMM ainda não excluiu a via judicial para contestar o concurso que atribui a concessão. Acredita que “o Governo vai consciencializar-se e mudar de opinião em relação ao que se esta a passar e voltar para os armadores nacionais e encontrar uma saída para o país”, concretizou João Guilherme.

Por isso, ajuntou, a ACAMM tem estado a desempenhar o seu papel no sentido de convencer o Governo de que esta não é melhor via para os transportes marítimos nacionais e que deveria trabalhar com os nacionais para se encontrar a solução.

Reconheceu, no entanto, que “a marinha nacional não está nas melhores condições”, mas que a culpa não é apenas dos armadores, mas também do Governo