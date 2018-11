Harvard. Asteroide misterioso pode, afinal, ser uma nave espacial

6/11/2018 20:19 - Modificado em 6/11/2018 20:19

O asteroide Oumuamua foi originalmente descoberto em outubro de 2017 e tem provocado a curiosidade e imaginação dos astrónomos de todo o mundo.

Lembra-se do asteroide cuja curiosa forma tem provocado a curiosidade de astrónomos de todo o mundo desde 2017? Pois bem, um grupo de investigadores de Harvard formulou a hipótese que o Oumuamua (como foi nomeado) pode ter origem artificial.

“Pode ser uma sonda totalmente operacional enviada por uma civilização alienígena à vizinha terrestre”, pode ler-se no trabalho publicado pela equipa da universidade norte-americana no The Astrophysical Journal Letters.

Com uma forma alongada de 400 metros de comprimento e uma cor avermelhada, o Oumuamua foi rapidamente identificado como sendo um objeto espacial inédito no nosso Sistema Solar. Mesmo que continuem a ser publicadas teorias sobre o Oumuamua, a origem do asteroide ainda é um mistério.

Fonte: Notícias ao Minuto