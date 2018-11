Casal morre no dia do casamento a caminho da lua-de-mel

6/11/2018 00:32 - Modificado em 6/11/2018 00:32

Família e amigos estão devastados com a notícia da morte do jovem casal.

Will Byler III e Bailee Ackerman, ambos com 24 anos, casaram e morreram no domingo, no Texas, na sequência da queda do helicóptero no qual viajavam.

O dia do casamento havia sido de sonho, tal como Bailee sempre quisera. A família e os amigos estavam reunidos para celebrar aquele que era o dia mais feliz da sua vida, sem que ninguém esperasse que fosse também o último.

Conta o jornal local San Antonio Express-News que os dois estudantes da Universidade Sam Houston State celebraram o casamento na cidade texana de Uvalde.

Após o copo-de-água o casal deixou os convidados para iniciar a lua-de-mel, tendo utilizado um helicóptero na viagem até ao aeroporto.

Porém, e por razões que ainda estão por apurar, o aparelho onde seguiam os noivos e o piloto, um homem de 76 anos, caiu pouco tempo depois de levantar voo. Os três tiveram morte imediata.

A dama de honor de Bailee, Jessica Stilley, mostrou-se destroçada com a tragédia, tal como todos os amigos e familiares que partilharam a felicidade do casal naquele que deveria ter sido o primeiro e não o último dia do resto das suas vidas.