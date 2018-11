São Nicolau: Escola Lucília Freitas executa projecto educativo “Culturarte na inclusão”

6/11/2018 00:23 - Modificado em 6/11/2018 00:27

A escola Lucília Freitas em Tarrafal de São Nicolau, por forma a ocupar os tempos livres e desenvolver a capacidade de inovação dos alunos durante os intervalos, implementou o projecto educativo denominado “Culturarte na inclusão”.

A ideia é no decorrer do intervalo, mais especificamente nos últimos quinze minutos do recreio, de segunda a sexta-feira, os alunos do primeiro ao sexto ano de escolaridade participarem em actividades que envolvam a poesia, leitura expressiva, música e dança. A escola, antecipadamente, propõe o tema a ser trabalhado durante a semana e cada turma, orientada pelo professor, prepara as actividades a serem apresentadas.

Para além de ocupar da menor forma possíveis os tempos livres e desenvolver a capacidade de inovação dos alunos durante os intervalos. Estas actividades visa ainda preparar as crianças para 3 momentos importantes.

O gestor da escola, João Sameiro Lopes, elucida que o projecto está a ser implementado com o apoio e organização dos professores do Centro de Apoio às Aprendizagens, coadjuvados pelos professores do quadro complementar e pela propiá comunidade.

Conforme o gestor o projecto enquadra-se no Plano de Acção que a escola está a realizar, sendo esta a melhor resposta a um dos pontos do Caderno de Orientações para este ano lectivo, originado pelo Ministério da Educação, que afirma que as escolas devem programar actividades de orientação de recreios, em todos os ciclos. Este projecto visa por um ponto final nas situações de bullying e brincadeiras violentas nas escolas do EBI.