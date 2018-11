TACV retoma voos Praia/Dacar em Dezembro

O Secretário de Estado para as Finanças, Gilberto Barros, disse aos jornalistas que a TACV vai retomar os voos Praia/Dacar – Senegal, a partir de dezembro deste ano. Reforçou ainda que a companhia está também a trabalhar em prol das ligações com a Costa do Marfim e Nigéria, realçando que além das trocas comerciais, Cabo Verde ainda pode se posicionar como um importante destino turístico para a nossa sub-região.

Gilberto Barros garantiu que a resolução dos constrangimentos de ligação marítima e aérea com a CEDEAO é uma das grandes prioridades deste Governo.

O número dois das Finanças de Cabo Verde fez estas declarações após um encontro com a delegação da CEDEAO que se encontra no nosso país, chefiada pelo presidente, Jean Claude Kassi Brou, e que se deslocou ao Ministério das Finanças para uma visita de cortesia ao Vice Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, na qual também participou o Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro para Integração Regional, Júlio Herbert.

Várias outras questões foram abordadas no encontro de cerca de uma hora, como os desafios conexos às infraestruturas, a Tarifa Exterior Comum, as telecomunicações, a educação/formação e a agricultura que é efetivamente um importante desafio e para o qual, Cabo Verde deverá contar com o apoio da CEDEAO.

De frisar que o Vice Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, Olavo Correia, aproveitou o momento para parabenizar o novo presidente da CEDEAO pela sua eleição e reforçou os votos que seja uma liderança focada na dinamização das relações de cooperação no ceio da CEDEAO, “como de resto já se está a tornar visível” – frisou.

