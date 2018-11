Enfim… Rui Águas convoca Papalele

5/11/2018 23:56 - Modificado em 5/11/2018 23:56

O jovem prodígio do CS Mindelense, Hélio Silva conhecido por Papalele, foi chamado pela primeira vez para a selecção de Cabo Verde para o confronto frente a Uganda de qualificação para o CAN 2019. Esta chamada de Papalele, enquadra-se no processo de renovação que tem vindo a sofrer a selecção cabo-verdiana nos últimos jogos, com a chamada de jovens jogadores.

Aos 20 anos, o até então melhor marcador do Torneio Abertura de São Vicente 2018/19, é chamado pela primeira vez para a selecção principal. Recorde-se que o avançado chegou a integrar a lista dos pré convocados da selecção de residentes, que em Janeiro de 2017 defrontou a selecção do Marrocos, mas não integrou a lista final devido a uma lesão.

A chamada do jovem da equipa de Rua de Praia surge numa altura em que Rui Águas tem procedido á chamada de jovens jogadores nacionais e internacionais para integrarem a selecção, nos jogos de qualificação para o CAN 2019. Uma estratégia adoptada pela FCF como forma de preservar os novos talentos, isto depois da renúncia de Jovane Cabral, entre outros, para representar a selecção portuguesa.

Lista dos 24 convocados:

Guarda-redes: Vozinha (Ael Limassol do Chipre), Thierry Graça (Estoril, Portugal) e Elber Évora (Feyenoord, Holanda).

Defesas: Ianique Stopira (Videoton, Hungria), Carlos Ponck (Desportivo de Aves, Portugal), Nivaldo “Tax” (Concordia Chiajna, Roménia), Tiago Almeida (Académico de Viseu, Portugal), Fernando Varela (PAOK Salónica, Grécia), e Gege (Al-Fayha, Arabia Saudita).

Médios: Babanco (Feirense, Portugal), Jeffrey Fortes (Excelsior, Holanda), Émerson (Académia da Praia), Bruno Leite (Haugesund, Noruega), Danílson (Nancy, França), Nuno Rocha (CS U Craiova, Roménia), e Hélder Tavares (CD Tondela, Portugal).

Avançados: Ryan Mendes (Al Sharjah, Emirados Árabes Unidos), Garry Rodrigues (Galatasaray, Turquia), Heldon Ramos “Nhuk” (Al Taawon, Arabia Saudita), Nuno da Costa (Strasbourg, França), Ricardo Gomes (Partizan Belgrado, Sérvia), Papalele (CS Mindelense, Cabo Verde), Júlio Tavares (Dijon, França) e Djaniny Semedo (Al Ahli Jeddah, Arábia Saudita).