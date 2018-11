Papalele : “Estou super feliz por esta primeira chamada à nossa selecção.“

O jovem jogador do Mindelense, Papalele já reagiu á chamada para a selecção principal. Em declarações ao NN não escondeu a felicidade “Estou super feliz por esta primeira chamada à nossa selecção. Este vai ser o início de uma nova caminhada. Espero com muito trabalho que isto venha a continuar”. Papapele mostra-se radiante com esta nova etapa da sua carreira e pretende deixar a sua marca nesta sua primeira aparição na selecção nacional. “Vou com toda a força para poder deixar uma boa imagem nesta minha primeira chamada.

Depois de uma trajectória brilhante nos júniores e pela continuidade que tem dado nos séniores, marcando golos e dando títulos ao Mindelense (melhor marcador Torneio Abertura e Campeonato Regional 2016/17, e melhor marcador do Torneio Abertura da época desportiva 2017/18) a oportunidade para vestir de azul que há muito o jovem vinha augurando chegou, e como afirma não quer ficar por aqui.