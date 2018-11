Comissão Política alargada do PAICV reúne-se para resolver um problema sem solução

5/11/2018 23:26 - Modificado em 5/11/2018 23:26

Conforme tinha anunciado em comunicado, a Comissão Política Nacional já convocou a reunião alargada desse órgão, para sexta-feira . O ponto único da agenda é a discussão da viabilização da proposta de regionalização apresentada pelo governo e suportada pelo MpD pelos votos e ausência de deputados do PAICV. O encontro vai ser alargado aos deputados eleitos nas listas deste partido. Para sectores próximos da presidente JHA “O mal já está feito. O projecto de Regionalização do MpD foi aprovado com os nosso votos. O partido votou em quatro sentidos : uns abstiveram-se, dois votaram a favor, outros saíram da sala na hora da votação e um votou contra. Por isso o problema que a CPN vai analisar é um problema sem solução”.

A decisão da convocatória de uma reunião alargada da CPN saiu de um encontro realizado no passado dia 31 de Outubro, que em comunicado repudiou a falta de disciplina de voto por parte dos deputados, o que acabou por ir contra o sentido de voto na abstenção indicado pela direcção do grupo parlamentar .

O comunicado suscitou várias reacções entre elas de Felisberto Vieira, Júlio Correia , Filomena Martins e de Odailson Bandeira, o eleito pelo círculo de Santo Antão e que votou a favor da regionalização, afirmou na quinta-feira, estar a espera das “sanções mais drásticas e radicais possíveis dentro do partido e que vão desde a suspensão até a expulsão.