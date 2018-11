Cabo-verdiana galardoada com o Prémio Humanitário Pan-Africano em Marrocos

5/11/2018 17:37 - Modificado em 5/11/2018 17:37

No âmbito da 4ª edição da Cimeira Humanitária Pan-Africano 2018, Yara dos Santos vai ser galardoada com o Prémio Humanitário Pan-Africano “Young Achievers Award for Social Leadership and Creativity”.

A escritora e presidente da Associação de Relações Públicas de Cabo Verde, Yara dos Santos estará em Rabat, Marrocos a 16 de Novembro, para proferir uma intervenção no painel “Liderança Feminina”. Sob o lema “África, minha casa: uma participação inclusiva para o desenvolvimento do continente”, esta Cimeira, contará com a intervenção de destacados líderes e personalidades de reconhecido mérito em vários setores da indústria, governação, negócios, cultura e serviço humanitário de países africanos.

O ponto alto do evento acontece no dia 17, na sessão de encerramento, com a entrega dos Prémios Humanitários Pan-Africanos aos agraciados. De recordar que, segundo os promotores, a atribuição do prémio a Yara dos Santos é justificada, “pelas suas qualidades de liderança, contribuição excepcional e esforços persistentes e ao exemplo que constitui no exercício da sua função através de vários programas consolidados, pesquisas e iniciativas centradas na prestação de um desenvolvimento estruturado, robusto e multifacetado em Cabo Verde e, por extensão, na África”.

Yara dos Santos é autora de seis obras literárias e galardoada com várias distinções internacionais. Nos últimos tempos, tem proferido várias palestras e conferências tanto a nível do país como a nível exterior, nomeadamente, em Portugal, Holanda, Itália, França, Brasil e Estados Unidos da América.