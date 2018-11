PAICV denúncia preocupações da população do município do Paul

5/11/2018 15:19 - Modificado em 5/11/2018 15:19

Através de um comunicado, os deputados municipais do PAICV, denunciaram hoje, as preocupações e reclamações apresentadas pela população do Paul, durante a visita de cinco dias levada a cabo nas várias localidades do concelho.

A situação deplorável em que se encontra o cais de pesca em Penedo de Janela, a necessidade de uma intervenção urgente para a proteção da orla marítima da cidade das Pombas, o deficiente e irregular abastecimento de água em quantidade e qualidade em várias localidades visitadas, são algumas das queixas que os deputados municipais do PAICV, afirmam ter recebido dos moradores locais, durante a visita.

No referido comunicado assinado pelo líder da Bancada do PAICV, na Assembleia Municipal do Paul, Saturnino Baptista, o projeto de abastecimento de água por gravidade, financiado pela no âmbito do II compacto do MCA, que devia dar resposta a essas situações, “infelizmente revelou falhas nos sistemas de captação” tanto em Figueiral como em Cabo de Ribeira que urge serem reparadas”.

Segundo a Inforpress, nesta visita os deputados afirmam ter constatado, igualmente que, as obras de calcetamento da Rua Agostinho Neto e a restauração do Cineteatro, na cidade das Pombas, cujo lançamento da primeira pedra ocorreu no período das festas do município, tardam em arrancar. O problema de deficiente iluminação pública em várias localidades, é um dos problemas também constatados.

De acordo com os deputados a população queixa-se também da má qualidade do sinal da televisão, o aumento da carga fiscal para pequenos empresários, o problema da habitação social, o desemprego que contínua crescente, as obras da nova Esquadra da PN, que ainda não arrancaram, os serviços do Centro de Desenvolvimento Social com insuficiência de pessoal e de meios, para o normal funcionamento, são outros problemas assinalados pelos deputados municipais.

No que tange a educação foram identificados problemas, nomeadamente falta de manuais, o atraso na publicação da legislação, que regula o funcionamento dos agrupamentos de escolas, a falta de viatura para Delegação da Educação, além das obras da Escola Secundária que continuam paralisadas há vários meses.

Referente a saúde a revindicação é no sentido da colocação de mais enfermeiros no Centro de Saúde da cidade, além da situação das Unidades Sanitárias de Base de Santa Isabel, Pico da Cruz e Fajã de Janela que se encontram inativas, quando a promessa era de transformar em Postos Sanitários.