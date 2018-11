Rui Águas divulga na tarde desta segunda-feira a lista de convocados para jogo com Uganda

A Federação Cabo-verdiana de Futebol, através do selecionador nacional Rui Águas, irá divulgar na tarde desta segunda-feira, 05, os jogadores convocados para o confronto frente ao Uganda, referente à quinta jornada do grupo L de qualificação para o CAN 2019.

O confronto entre Tubarões Azuis e Ugandeses está agendado para 17 de Novembro, em Kampala. De relembrar que na primeira jornada a seleção ugandesa venceu em Cabo Verde, no estádio nacional por 0-1, num jogo em que a seleção cabo-verdiana jogou sobre protesto, devido ao adiamento do jogo.

Faltando apenas duas jornadas para o término da fase de grupos, Cabo Verde ocupa a terceira posição com quatro pontos. Fruto de um empate e uma vitória. O combinado nacional está a um ponto da Tanzânia e seis da Uganda líder destacada do grupo com 10 pontos.

Os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se para o CAN 2019, que será realizada nos Camarões.