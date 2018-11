Duzentos convidados participam no Meet Up Trekking 2018 em São Nicolau

4/11/2018 22:57 - Modificado em 4/11/2018 22:57

Uma caravana formada por 200 pessoas vai viajar de São Vicente para participar na 1ª edição do Meet Up Trekking São Nicolau 2018, evento que decorre entre os dias 22 a 25 de Novembro.

De acordo com a organização do Meet Up Trekking 2018, o SN Turismo são esperados cerca de 400 praticantes de caminhada de Trekking. São Vicente surge na ilha da frente como sendo a ilha com mais participantes. A caravana mindelense chega de barco na ilha de São Nicolau no dia 22 e regressa no dia 25. Segundo a Associação de Operadores Turísticos da ilha, a comitiva de São Vicente é encabeçada por Ney Spencer, um filho do Município do Tarrafal a residir e a trabalhar em São Vicente.

A abertura oficial deste evento será presidida pelo Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca.