Fotografo Zé Pereira lança em Mindelo “Cabo Verde Nôs Bilida d´Odju”

4/11/2018 22:48 - Modificado em 4/11/2018 22:48

Traduzido, “Cabo Verde Nós Bilida d´Odju” significa Cabo Verde a menina dos nossos olhos, que depois de ser apresentado na cidade da Praia, o autor apresenta o livro de fotografias do país em Mindelo, São Vicente, no dia 14 Novembro, num evento que terá lugar no Centro Cultural do Mindelo.

A apresentação estará da obra estará a cargo de António Tavares, e diz que a obra procura mostrar aquilo que Cabo Verde tem de mais bonito e desta forma promover o nosso país, por outro, as injustiças sociais, os comportamentos e atitudes que devemos mudar para que acima de tudo sejamos todos mais humanos e por outro.

Um livro de fotografias, o seu primeiro, cuja mensagem é a preservação. Portanto através dela, quer alertar as pessoas que devem cuidar melhor das nossas praias, do nosso mar e das nossas espécies, das nossas gentes principalmente as mais vulneráveis, das tradições não as deixando morrer.

E por isso pretende transmitir a mensagem que devemos preservar aquilo que temos de melhor e aqui refiro-me à morabeza, a nossa solidariedade e cuidado com o próximo.

“Acredito e sinto que somos um povo especial e não é por acaso que todo aquele que visita Cabo Verde fica encantado com as nossas ilhas e gente. Sabemos que hoje temos uma realidade social diferente e a perda de alguns valores e fenómenos sociais recentes que infelizmente retiram o nosso encanto e a paz social. Estou a falar da violência, de um cada vez maior fosso social o que requer de nós uma cada vez maior consciência de justiça social e humanidade”, diz.

E que apesar de ter sido um trabalho duro fotografar em todas as 10 ilhas, mas realça que o mais importante “um trabalho feito com muito amor e quando assim é, não olhamos para os obstáculos. O foco está nos objectivos que pretendemos alcançar”.