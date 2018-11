PP: “Regionalização é uma mão cheia de nada“

4/11/2018 22:37 - Modificado em 4/11/2018 22:37

O líder do Partido Popular (PP), Amândio Barbosa Vicente, considera que a regionalização, além de ser uma “mão cheia de nada não é oportuna neste momento” e defende que, antes, se deve “reformatar o poder municipal”.

“Dar mais recursos e atribuições aos municípios seria o caminho antes de regionalizar Cabo Verde”, defende o presidente do PP, acrescentando que se está a “vender ilusão” ao povo cabo-verdiano.

Amândio Barbosa Vicente fez estas declarações à imprensa no final da reunião semanal que o partido realiza, em que a questão da praça do Palmarejo, na Cidade da Praia, os transportes aéreos e marítimos estiveram no centro das atenções.

Na sua perspectiva, antes de se avançar com a regionalização devia ser alterado o Código Eleitoral e a Constituição da República.

Para ele, dizer que a regionalização vai trazer mais desenvolvimento ao país é “vender banha de cobra” aos cabo-verdianos.

“Pode haver desenvolvimento, reformatando os serviços públicos básicos, nomeadamente nos domínios da saúde, justiça, segurança, que são essenciais para o bem-estar do povo cabo-verdiano”.

Fonte : Inforpress