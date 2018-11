Torneio de Abertura: Mindelense e Académica continuam firmes na liderança

4/11/2018 22:31 - Modificado em 4/11/2018 22:31

As equipas do Mindelense e da Académica, venceram nesta 2ª jornada do Torneio Abertura, pelo mesmo resultado e comandam a prova com os mesmos seis pontos.

Os Leões da Rua de Praia entraram primeiro em campo, no sábado, 03, e venceram o Castilho por 0-2. Numa jornada em que Papalele, o homem golo dos Leões ficou em branco, os marcadores de serviço de Rui Alberto Leite, foram Fredson e Gogol.

A Académica do Mindelo, que estreou no comando da equipa o jovem treinador Pepa Ramos, repetiu frente ao Corinthians o mesmo resultado que o Mindelense conseguiu frente ao Castilho. Ou seja 2-0. Bruno Miguel e Tchukim foram os autores dos tentos da “Micá” nesta partida.

Nos outros jogos da segunda ronda o Batuque bateu o Salamansa por quatro 4 bolas a zero e o Farense empatou a três com o Dérby.

Classificação

Mindelense 6 pontos

Académica 6 pontos

Batuque 4 pontos

Dérby 2 pontos

Farense 2 pontos

Salamansa 1 pontos

Castilho 0 pontos

Corinthians 0 pontos