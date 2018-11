PR compara Mindelact a movimentos culturais como “A Claridade”

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, considera que o Mindelact “ocupa um lugar de destaque no panorama cultural de Cabo Verde.” Jorge Carlos Fonseca compara o evento com outros movimentos culturais “que, em determinado momento, marcaram a cultura das ilhas, como a revista Claridade e os seus mentores, também o Festival de Teatro Mindelact ocupa, neste final do século XX e inícios do XXI, um lugar de destaque no panorama cultural de Cabo Verde”, realçou.

Numa mensagem dirigida ao presidente da Associação Mindelact, João Branco, precisamente no dia em que arrancou a 24ª edição do festival, que tem como palco a ilha de São Vicente, Jorge Carlos Fonseca salientou que são 24 edições a “criar, formar e a entreter”um público que também cresceu com esta que é uma “verdadeira montra” do teatro nacional e não só.

“Para muitos, os mais novos, trata-se de um certame que sempre existiu, desde que se lembram de ser gente; para nós, os mais velhos, um marco na história da dramaturgia cabo-verdiana e uma marca que todos os anos, não só neste período, mas igualmente com várias iniciativas durante o Março, Mês do Teatro, leva o nome de Cabo Verde mais longe”, sublinhou.

Fonte : Inforpress