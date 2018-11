Marlene Freitas no arranque do Mindelact 2018

2/11/2018 00:13 - Modificado em 2/11/2018 00:13

A coreógrafa cabo-verdiana, Marlene Freitas eleita pela organização como cabeça de cartaz do evento, fará a abertura do maior evento de teatro de Cabo Verde, com a peça “De Marfim e Carne – As estátuas também sofrem”, isto na sexta-feira dia 2 de Novembro.

Uma das estreias do Palco 1, Centro Cultural do Mindelo, e do festival que terá repetição no dia seguinte, 03 Novembro. O Mindelact 2018 conta ainda com uma forte presença nacional, prova do quanto as artes cénicas nacionais se teem desenvolvido e o bom momento por que passam.

Entre os dias 02 a 11 de Novembro, o teatro do mundo vai estar representado em São Vicente, com o objectivo de uma cada vez maior aposta na qualidade da programação, isso num ano onde as propostas, segundo a Associação Mindelact superaram todas as expectativas e com uma “boa programação” que consiga corresponder ás expectativas do público.

A vigésima quarta edição do Festival Internacional de Teatro do Mindelo vai contar com 60 espetáculos, de 38 grupos, provenientes, entre outros, do Brasil, Portugal, EUA, Angola, Uruguai, Gana, França, Marrocos e Cabo Verde, como anfitrião do maior espetáculo de teatro da costa Ocidental Africana.

De acordo com o editorial do evento, em vésperas de completar as bodas de prata esta é uma edição que mostra ainda mais, a importância do evento em São Vicente, bem como a nível nacional, enquanto força motriz do teatro em Cabo Verde e o seu potencial ainda por explorar.