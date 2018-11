“Pepa” sucede Zé de Angola no comando técnico da Académica do Mindelo

1/11/2018 23:54 - Modificado em 1/11/2018 23:55

A Direcção da Associação Académica do Mindelo, informou nesta quinta-feira, 01 de Novembro, que chegou a acordo com o treinador José de Andrade, “Zé de Angola”, para a rescisão de contrato, comunicando que Nilton César dos Santos Ramos, conhecido no mundo futebolístico como “Pepa”, assumirá o cargo de treinador principal da equipa de futebol do clube.

A ligação de Zé de Angola com à “Micá” foi curta. O técnico realizou apenas uma partida oficial á frente da equipa. Curiosamente, na vitória por 2-1 no domingo, 28, com o Castilho, referente a primeira jornada do Torneio Abertura. “A Académica agradece o empenho, o profissionalismo e a dedicação que o treinador demonstrou, em todos os momentos e deseja as maiores felicidades para o seu futuro” lê-se no comunicado do clube.

Para o cargo de treinador principal Zé de Angola será substituído pelo mítico ex-capitão da “Micá”, Pepa Ramos, que envergou a braçadeira de capitão ao longo dos últimos anos no clube. O novo treinador estreia-se no banco da equipa já no próximo sábado, 03, para o jogo da segunda jornada do Torneio Abertura, com o Corinthians.