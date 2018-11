São Vicente : Lixeira Municipal à espera de financiamento

O Ministro do Ambiente diz que a criação do aterro sanitário municipal em São Vicente, em substituição da atual lixeira, será organizada de forma diferente tendo em vista a saúde do ambiente e das pessoas.

Para o governante, que está de visita a São Vicente, abordado sobre a questão do tratamento de lixo em São Vicente disse que o lixo pode ser perfeitamente enterrado todos os dias.

Isso com a diferença onde se põe o escombro e o lixo e também com um sistema de vigilância e com máquinas a fazer todo o trabalho de movimentação do lixo sem se fazer a queima do mesmo, como se sabe “é bastante prejudicial para o ambiente e para as pessoas”, declarou Gilberto Silva.

Integrado no Plano Director Municipal, está apenas a espera pela efectivação das propostas para o tratamento e reaproveitamento do lixo.

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente diz que a edilidade está agora à procura de financiamento para poder arrancar com a “nossa lixeira organizada, um aterro melhor para poder dar força a essa luta para uma cidade mais saudável”.

Nas últimas eleições a UCID levantou uma polémica em torno da lixeira municipal assegurando, na altura, que a solução passa por ter uma incineradora de lixo. Por seu lado Augusto Neves garantiu que ainda neste mandato, a lixeira será mudada de local, para alguns quilómetros de onde se encontra atualmente , transformando-se num aterro sanitário, com vigilância e acesso vedado a estranhos.