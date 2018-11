Condutores de São Vicente sensibilizados para a importância do uso do cinto de segurança

1/11/2018 23:35 - Modificado em 1/11/2018 23:35

Os condutores da ilha de São Vicente estão cada vez mais sensibilizados para o uso do cinto de segurança. Quer para quem conduza, quer para os outros passageiros. Querem com isso, a sua proteção e reduzir as causas e consequências de acidentes que se podem revelar mortais. Segundo o Código o uso do cinto é obrigatório aos ocupantes que estão no veículo em movimento.

No entender de Alberto Lopes, também ele condutor, os cintos de segurança são muito importantes, «ajuda-nos em casos de colisão, evitando que o corpo seja projectado bruscamente para a frente evitando o choque do peito contra o volante ou da cabeça no para-brisas ou pior ainda, sermos projectados para fora do carro. Mesmo a baixa velocidade o uso do cinto pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte».

O uso ou não do cinto de segurança também é obrigatório aos passageiros do banco de trás, só que as pessoas ainda não estão habituadas. O no uso dos mesmos é penalizado, na primeira vez com uma multa de cinco mil escudos.

Henrique Brito, condutor de um carro de passeio sofreu um acidente há pouco tempo e diz «tive uma colisão frontal com um táxi. Entrei em choque e só acordei no hospital. Graças ao cinto de segurança estou vivo. Só que o sinto deixou-me com o pescoço torto e o ombro machucado. O cinto tem suas vantagens e desvantagens».

Para Sandro Monteiro «A Policia de Trânsito deveria fiscalizar mais o não uso do cinto de segurança por parte dos passageiros. Principalmente na hora de ponta. Nessa hora de maior circulação de viaturas, ás vez damos travagens bruscas que podem causar acidentes graves. Já alertamos aos nossos clientes para utilizarem e habituarem-se ao uso do cinto. Mas há pessoas que não usam este equipamento porque dizem que é uma viagem curta». É aqui que entra aquela frase: «Mais vale perder um minuto na vida que a vida num minuto».

Para a nossa proteção devemos sempre utilizar o cinto de segurança. Com pressa ou sem pressa. Para perto ou para longe.