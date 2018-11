Odailson Bandeira espera sanções: “O PAICV tornou-se num partido intolerante“

Odailson Bandeira, o eleito do PAICV pelo círculo de Santo Antão e que votou a favor da regionalização, afirmou na quinta-feira, estar a espera das “sanções mais drásticas e radicais possíveis dentro do partido e que vão desde a suspensão até a expulsão”. Mas defende que o seu partido precisa de uma nova liderança.

A Comissão Política Nacional do PAICV, reuniu-se na quarta-feira, 31, de Outubro na cidade da Praia, onde condenou e repudiou a atitude dos deputados (que também são militantes do PAICV) que viabilizaram a proposta do Governo e do MPD para a Regionalização, levada a cabo a 26 de Outubro. O deputado eleito pelo círculo de Santo Antão, Odailson Bandeira, em declarações ao NN, afirma que votou a favor regionalização porque quer o melhor para Cabo Verde, acreditando que se for implementada de forma “séria e criteriosa pode ser um caminho para diminuir as desigualdades territoriais e assegurar um desenvolvimento integrado e sustentado das ilhas de Cabo Verde.” O deputado vinca que as ilhas de Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Sal, Boavista, Maio, Fogo, Brava e Santiago Norte, precisam da regionalização, e da descentralização de poderes e da distribuição de recursos de forma mais equilibrada.

Depois de muitas contestações recebidas nos últimos dias por parte dos militantes e simpatizantes do partido, o deputado acredita que o PAICV, “ está-se tornando num partido intolerante, principalmente para com as pessoas que têm pensamento próprio.”. mas afirma que “Contudo, estou tranquilo e de consciência limpa, aguardando as sanções. O que me entristece mesmo é ver os dirigentes do partido irem por este caminho tenebroso. Instigando a violência verbal entre militantes, desinformando as pessoas, na tentativa de assassinar a credibilidade pessoal e política das pessoas, dividindo e subtraindo, em vez de congregar, adicionar e multiplicar. Estou convicto de que dias melhores virão para o PAICV, porque a democracia e o país precisa deste grande partido”.

De acordo com Bandeira, o partido não está saudável, desde 2011 altura em que se fez as eleições presidenciais. Começando a agravar após as disputas internas em 2014, para eleição do Presidente do partido, o que fez com que as estruturas do partido fossem preenchidas apenas por pessoas de alta confiança da presidente, fazendo com que a direcção do partido e da bancada do grupo parlamentar fossem as mesmas. Bandeira vai mais longe e declara que o partido precisa se abrir e libertar-se do colete de forças que impede o diálogo e as vozes contraditórias em algumas matérias de capital importância para o país, e que sempre enriquece o debate.

“Mudanças são precisas e só os militantes que realmente querem o bem do nosso partido podem salvar este grandioso partido. De 2014 para cá não houve melhorias no nosso partido e eu penso que esta liderança já não tem nada mais de bom a acrescentar ao nosso partido. Basta analisarmos com alguma profundidade as últimas sondagens para chegarmos nesta conclusão” acrescenta.

Em 2020 o partido tem agendado as eleições internas e o deputado espera que os militantes possam escolher democraticamente a sua melhor opção para liderar o partido. Bandeira assegura que se a actual direcção for novamente escolhida será aceite e respeitada. “Na minha modéstia opinião, o PAICV precisa de um balão de oxigénio, urgente” adianta.

O deputado confidencia que neste momento não tem nenhuma preferência para a liderança do partido, acreditando que no momento certo aparecerá alguém com carisma, competente e dialogante e que será também um grande líder à imagem do seu grande partido. “Felizmente o PAICV é um grande partido. Com um capital humano riquíssimo. No futuro voltaremos a ter um partido forte, coeso e ganhador. Tenho fé” conclui o deputado do Partido Africano para Independência de Cabo Verde.