PAICV abre a “caça ás bruxas“ condena e repudia a atitude dos deputados que viabilizaram a proposta do MPD “

1/11/2018 23:10 - Modificado em 1/11/2018 23:10

A Comissão Política Nacional do PAICV abriu a “caça ás bruxas “ aos seus deputados que permitiram que a viabilizaçãoda proposta de lei de regionalização apresentada pelo Governo. Em comunicado a CPN “condena e repudia a atitude dos deputados que, nessas condições, viabilizaram a proposta do Governo e do MPD, retirando ao PAICV qualquer poder de negociação na generalidade, face à maioria parlamentar.” A CPN ameaça com medidas disciplinares alegando que “A Comissão Política Nacional do PAICV entende que o Partido é dotado de órgãos competentes, eleitos democraticamente e que, com autonomia, face à grave violação dos Estatutos do Partido, têm o dever de zelar pela aplicação das regras e pelo respeito aos Estatutos”. Mas também anuncia que vai convocar uma reunião alargada, com a presença dos deputados nacionais e dos presidentes das Comissões Políticas Regionais, para que “em diálogo, possam defender os supremos interesses do país, salvaguardando que, na discussão na especialidade, impere o bom senso e a responsabilidade para com Cabo Verde, e se apoie as propostas do PAICV de se avançar com a Regionalização no âmbito da Reforma do Estado”.

No comunicado a CPN esclarece “O PAICV apoia a regionalização administrativa, portanto não era contra, tinha a sua própria proposta de regionalização já entregue ao Parlamento e ainda entendiam que não se deveria avançar com a regionalização, sem a Reforma do Estado, pois que isso não traria ganhos efectivos nem para as regiões, nem para as suas populações”. Também revela que a indicação de voto no sentido da abstenção havia sido consensualizada “ “A Proposta do PAICV – o Projecto de Lei que cria as Regiões Administrativas, enquadrada numa ampla Reforma do Estado – foi discutida duas vezes no Conselho Nacional, cinco vezes na Comissão Política Nacional – tendo merecido o aval destes Órgãos – e amplamente socializada por todo o território nacional e por alguns países da diáspora cabo-verdiana”, recorda a mesma fonte.

Esta mesma proposta, acrescentou, foi ainda discutida sete vezes no grupo parlamentar, tendo sido apoiada e tendo-se feito a entrega do “competente diploma” ao Parlamento, em Maio de 2018, subscrita por 19 deputados.

Com o agendamento pelo Governo, com o apoio do Movimento para a Democracia (MPD-poder), a discussão desta proposta na segunda sessão da Assembleia Nacional de Outubro, os deputados do PAICV, afirmou, “tinham consensualizado pelo voto de abstenção”.