Felisberto Vieira considera que a direcção do PAICV quer criminalizar a consciência

1/11/2018 22:58 - Modificado em 1/11/2018 22:58

Num post na sua página do Facebook , o deputado do PAICV, Felisberto Vieira acusa a direcção do seu partido de “Criminalizar a consciência, a expressão e o voto é perverso e antidemocrático. Eu não o subscreverei em nenhuma circunstância. Nem quando, em 1991, um dos nossos deputados, na circunstância , Dr. David H. Almada, deixou a nossa Bancada para estar em coerência e em paz com a sua consciência. Sem consciência, nem liberdade, estaremos a desvirtuar os princípios e os valores do PAICV a que pertenço e fazem parte do meu combate por Cabo Verde “

Transcrevemos o post na íntegra

“Política – em consciência e com liberdade”

Tenho um longa experiência como parlamentar e, nessa longa estrada, ora como maioria, ora como minoria, sempre na Bancada do PAICV, nunca deixei de votar em consciência. Sempre entendi que o mandato advém do povo e que elege o deputado para o exercer em consciência e jamais sob pressão do seu grupo partidário ou sob a premissa do voto cabresto. Não se pode confundir o partido, que deve ser espaço de liberdade e ao qual se está por convicção, como espaço de clausura ou cerceamento da liberdade. No referente à aprovação do diploma da regionalização, que o Governo submeteu ao Parlamento, estranhou-se que a Direcção do PAICV não tenha solicitado o agendamento e, por conseguinte, levado a sua proposta para discussão e para o diálogo político, dando espaço de escolha e de opção por modelos e propostos, eventualmente consensualizáveis. Mas porquê ou porque será? Os deputados que votaram a favor, contra ou abstiveram fizeram-no em consciência. Mesmo aqueles que não quiseram legitimar esse ato eleitoral fizeram-no também em consciência. A pergunta que não se deve calar é: Porquê criminalizar uns e acarinhar outros? Recentemente, na votação do Regimento (após um aturado trabalho na Comissão de Reforma e no Grupo Parlamentar), um Deputado-membro da Comissão Politica Nacional, votou contra. Houve algum comunicado? Alguma reação interna e externa da actual liderança? Simplesmente silêncio cúmplice. Dizia pois, votar em consciência é a questão matricial e a questão de fundo. Votar em total liberdade é a essência do nosso regime democrático. Criminalizar a consciência, a expressão e o voto é perverso e antidemocrático. Eu não o subscreverei em nenhuma circunstância. Nem quando, em 1991, um dos nossos deputados, na circunstância, Dr. David H. Almada, deixou a nossa Bancada para estar em coerência e em paz com a sua consciência. Sem consciência, nem liberdade, estaremos a desvirtuar os princípios e os valores do PAICV a que pertenço e fazem parte do meu combate por Cabo Verde.”

