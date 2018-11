Torneio Abertura: Mindelense enfrenta Castilho de “barriga cheia”

Depois das vitórias conseguidas na primeira jornada, Mindelense e Académica partem para a 2ª jornada do Torneio de Abertura com objectivos idênticos, mas com os rivais á espreita da primeira vitória.

CS Mindelense e Castilho abrem a segunda jornada no sábado, 03. Após a goleada infringida ao recém-promovido Corinthians por 1-4, os Leões da Rua de Praia procuram manter a dinâmica apresentada na jornada inaugural. Por sua vez o Castilho depois da derrota sofrida na primeira jornada por 2-1, frente á “Micá” procura bater o pé ao campeão regional e conquistar os primeiros pontos no Torneio.

Na segunda partida de sábado defrontam-se a “Micá” e o Corinthians. Este será o primeiro jogo com “Pepa” à frente da Académica, depois da saída de Zé de Angola. Na jornada inaugural, ainda sob o comando técnico de Zé de Angola, a Académica venceu o Castilho, mas todas as atenções estão agora viradas para a nova era do ex-capitão Pepa Ramos, como treinador principal. O Corinthians após a goleada sofrida frente ao Mindelense, quererá, certamente, deixar uma outra imagem no duelo frente à corveta do Mindelo.

A jornada prossegue no domingo, 04, onde entram em campo as quatro equipas que empataram na primeira jornada. Farense e Derby são os primeiros a subirem ao relvado do Estádio Municipal Adérito Sena. De destacar que no jogo inaugural Farense e Salamansa empataram a duas bolas. Já o Derby empatou a zero com o Batuque. Estas duas equipas procuram, assim, a primeira vitória no Torneio Abertura. O mesmo aplica-se às formações do Batuque e do Salamansa, que entram em campo para fechar os jogos da segunda jornada.

De realçar que Mindelense e Académica lideram com os mesmos três pontos, seguidos pelo Farense, Salamansa, Batuque e Derby com um ponto cada. Na cauda da tabela estão Castilho e Corinthians que ainda não pontuaram.