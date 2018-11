Localidade de Manuel Lopes terá em breve novo sistema de bombagem

1/11/2018 17:59 - Modificado em 1/11/2018 19:40

Os novos equipamentos para o furo da localidade de Manuel Lopes, interior do Porto Novo, já estão no município e vão ser instalados nesta sexta-feira, 02 de Novembro.

A instalação dos novos equipamentos vem colocar fim à penúria de água que os moradores locais vinham tendo, ao longo dos tempos, pois há seis meses que os equipamentos do antigo furo estavam danificados.

Este projecto é financiado pelo Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA), e enquadra-se no quadro do Programa de Promoção das Oportunidades Socio-económicas Rurais (POSER) e consiste no fornecimento e montagem de um sistema fotovoltaico com gestão hibrida de energia para bombagem de água do furo. O funcionamento à base de energia solar vai diminuir o custo de produção de água para a agricultura.

Conforme o MAA a situação dos moradores de Chã de Norte ficará resolvido até a primeira quinzena deste mês.