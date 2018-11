Polícia Judiciária de São Vicente deteve três suspeitos de crimes de roubo

A Policia Judiciária deteve em S. Vicente, na quarta-feira, 31 de Outubro, fora de flagrante delito, três indivíduos do sexo masculino com idades compreendidas entre os 19 e 23 anos. Os detidos estão acusados da prática de 13 crimes de roubo com uso de violência sobre pessoas e coisas.

As detenções ocorreram através de buscas domiciliárias onde foram apreendidos diversos objectos. De entre eles constam electrodomésticos, aparelhos informáticos e de som, bicicletas e mobiliários. Bens esses que a PJ considera serem artigos oriundos dos crimes cometidos.

De acordo com a PJ os detidos possuem antecedentes criminais por crimes da mesma natureza e vão ser presentes ao Tribunal, dentro do prazo jurídico, para efeitos de primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coacção.