“Voo da Águia”: Tribunal considera que o crime de denúncia falsa de “Zany” já prescreveu

30/10/2018 23:33 - Modificado em 30/10/2018 23:33

O Tribunal da Praia rejeitou o pedido interposto pela defesa de Zé Pote para que Zany Filomeno fosse julgada por falso testemunho no julgamento do caso “Voo de Águia”, ocorrido na ilha do Sal, considerando que o processo já prescreveu.

De acordo com a Inforpress que teve acesso ao despacho do 3º Juízo Crime do Tribunal da Praia, “ já decorreram mais de sete anos e meio sobre o prazo normal de três anos para a verificação dos factos sob decisão instrutória”.

Sendo assim, o juiz entendeu declarar extinto, por prescrição, o respectivo procedimento de responsabilização de Zany Filomeno por crimes de denúncia falsa.”

Entretanto, uma fonte judicial dá conta que a defesa de Zé Pote já deu entrada com um recurso no Tribunal de Relação de Sotavento, por não concordar com o despacho do juiz.

Este caso esteve em Audiência Contraditória Preliminar (ACP) no início deste mês.

O acto foi solicitado pela defesa de José Arlindo Varela Semedo (Zé Pote) que queria um despacho de pronúncia para que o processo que interpôs contra Zany Filomeno, por crimes de denúncia falsa, calúnia e difamação durante o seu depoimento no julgamento do processo “caso de droga no Sal” que o condenou a 19 anos de prisão, fosse a julgamento.

Segundo fonte da Inforpress, caso Zany Filomeno fosse julgada e condenada, a defesa de Zé Pote pretendia usar a sentença final para interpor um recurso extraordinário para anular a condenação do seu constituinte.

Durante o julgamento deste caso na ilha do Sal, também conhecido por “Voo da Águia”, em que as declarações de Zany Filomeno foram peças importantes no processo que levou à condenação de cinco arguidos, entre eles Zé Pote, acusados pelo Ministério Público de envolvimento no crime de tráfico de droga, associação criminosa e lavagem de capital.

Entretanto, no requerimento da ACP a defesa de Zé Pote afirma que Zany Filomeno admitiu em carta publicada no jornal “A Nação” que as declarações prestadas em julgamento “são falsas porque não correspondem a verdade” e que “prestou-as por ter sido induzida a fazê-las”.

O julgamento do caso “Voo de Águia” iniciou a 18 de Abril de 2006 e, para além dos 13 arguidos, foram também ouvidas 18 testemunhas, quatro das quais agentes da Polícia Judiciária (PJ).

Os 13 arguidos, homens e mulheres, foram acusados de tráfico de droga e associação criminosa.

Em Julho de 2004, a PJ deteve dez pessoas nos aeroportos de São Vicente e da Praia (sete no Mindelo e três na Praia) na posse de quantidades variáveis de droga que totalizaram 202 quilogramas.

Nalgumas malas contendo a cocaína foram encontrados pacotes com o carimbo de uma águia, daí a designação de “Operação Voo da Águia”.