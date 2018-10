Miss Cabo Verde 2018 realiza-se no dia 01 Dezembro

Miss Cabo Verde é um concurso de beleza realizado anualmente em Cabo Verde desde 1996.

A última edição do concurso foi realizada em 2016 e consagrou, a candidata de São Vicente, Cristilene Pimenta como a mulher mais linda do país.

A vencedora de cada edição representa o país no concurso internacional Miss Mundo.

O concurso conta com participantes das ilhas de Santo Antão, São Vicente, Sal, São Nicolau, Boa Vista, Maio, Santiago, Fogo, Brava, e este ano, a presença de candidatas da diáspora, como Holanda, Luxemburgo, Portugal, França e EUA.

Até ao momento, já foram anunciadas as candidatas de algumas ilhas bem como da diáspora. De São Vicente, a jovem Melany Patrício eleita Miss São Vicente 2018. Da Ilha de Santo Antão, Carmen Gomes; Ilha do Maio Luana Santos;Ilha do Fogo, Jennifer Rodrigues; da Ilha Brava, Stefany Andrade. Da Holanda vem Joyce Delgado e da França Astrid Silva.

De acordo com a organização, as restantes candidatas serão divulgadas brevemente.