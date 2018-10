Santo Antão: Ribeira Grande recebe a 21ª edição do Festival Sete Sóis Sete Luas

30/10/2018 19:05 - Modificado em 30/10/2018 19:05

A Cidade da Ribeira Grande, Santo Antão, recebe nos dias 02 e 03 de Novembro a XXVI edição do Festival Sete Sóis Sete Luas (SSSL), com a presença de artistas nacionais e internacionais.

Ribeira Grande recebe mais uma vez a festa da música onde são esperados mais de uma dezena de artistas locais e internacionais, que vão actuar no Terreiro de Povoação. A abertura está agendada para sexta-feira, 02, pelas 10 horas no Centrum Sete Sois Sete Luas com a apresentação de uma peça teatral para as crianças.

Na noite do mesmo dia, partir das 21 horas no Centrum Cultural Sete Sóis Sete Luas actuam Indzays e Kuktel (Ribeira Grande), Korrontzi (Espanha) Colectivo de vozes da Ribeira Grande, Evolução Band e Djamaiker. No segundo e último dia do festival, no Centro do Terreiro às 17 horas será dedicado ao Circo Acrobático apresentado pelo grupo Yldor Llach de Espanha. Ás 19 horas no Centrum SSSL haverá um simpósio sobre os 20 anos deste festival em Ribeira Grande.

A Noite ficará completa com os espectáculos musicais no Terreiro. Atuam os Tamorra (Itália), Os Tubarões (Santiago), Victor Fonseca «Vick» (Santo Antão), Kapa e Banda (São Vicente), Santo Antão Sete Sóis Band e Inês Linares (Portugal), sendo que Elly Paris e Banda (São Vicente) vão encerrar esta edição do Festival em Ribeira Grande Santo Antão 2018.

De realçar que o Festival Sete Sóis Sete Luas é uma rede cultural de trinta cidades de onze países, que privilegia as relações vivas e directas com os pequenos centros e os artistas, com o propósito de divulgar a música popular contemporânea e as artes de figuras da cultura mediterrânea e lusófona.