Estacionamento de carros em cima dos passeios um problema antigo e sem solução à vista

30/10/2018 14:51 - Modificado em 30/10/2018 14:51

O estacionamento de carros em cima dos passeios é uma preocupação antiga dos são-vicentinos, pois os condutores continuam a manter essa prática proibida. Para acabar com esta situação os peões exigem ás autoridades competentes uma resolução deste problema. Para Alector Gomes, este problema advém da falta de atenção da parte dos condutores “porque há muitas pessoas com necessidades especiais que andam em carrinho de rodas, também crianças que veem da escola e têm de contornar os carros e com isso acabam por entrar na estrada o que é muito perigoso”.

Em diversas zonas da cidade, em particular no centro, pode-se constatar a paragem de veículos em cima dos passeios. Os condutores abordados sobre essa situação apontam a falta de mais parques de estacionamento como a principal causa. Isto quando regista-se em São Vicente um aumento significativo de automóveis.

De acordo com Albertino Francês, motorista, o problema reside na falta de mais fiscalização por parte da Polícia de Trânsito. Este motorista pede bom censo aos colegas que estacionam em cima dos passeios e não deixam nenhum espaço para facilitar a passagem aos peões. “Eles têm passar para a estrada, para contornar a viatura, e quando descem na estrada podem ser atropelados por outra viatura”.

Albertino Francês assegura que isto só acontece devido á falta de fiscalização da Polícia de Trânsito. Na opinião deste motorista a Polícia de Trânsito deveria ser mais rigorosa, prevenindo a autuando nestas infrações. “Aqui em São Vicente a Polícia Trânsito age quando o mal acontece. Durante uma semana ou duas estão no terreno a aplicar multas e depois isso acaba por cair de novo no esquecimento, até que acontecem outros casos”. Por isso, defende que devem ser criados mais parques de estacionamento e que as autoridades competentes começassem a aplicar mais multas para acabar com a situação que é caótica.

O NN procurou a Polícia de Trânsito de São Vicente para mais informações, sobre os trabalhos que têm vindo a serem feitos pela brigada de trânsito neste sentido, mas fomos informados de que a Chefe da PT, encontra-se ausente.