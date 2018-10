Sal: Polícia Judiciária detém suspeitos de homicídio

30/10/2018 12:47 - Modificado em 30/10/2018 12:47

A PJ do Sal, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), em cumprimento de um mandado do MP, deteve na passada sexta-feira, 27, fora de flagrante delito, numa operação conjunta com a PN, na localidade de Santa Maria, dois indivíduos do sexo masculino, suspeitos da prática, em co-autoria, de um crime de roubo (com violência sobre pessoas), um crime de homicídio, na sua forma agravada e consumada e um crime de armas.

Os dois indivíduos, ambos de 25 anos, foram presentes ao Tribunal na tarde de segunda-feira, 29, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhes sido aplicado a Prisão Preventiva.