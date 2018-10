TIR para suspeitos de tráfico humano no Sal

30/10/2018 12:38 - Modificado em 30/10/2018 12:38

A Polícia Judiciária do Sal, informou nesta segunda-feira, 30, que o Tribunal da Comarca do Sal decretou Termo de Identidade e Residência, assim como a interdição de saída do país e apresentação periódica aos três indivíduos detidos na passada sexta-feira, 27, na localidade de Hortelã Baixo, Espargos, suspeitos de tráfico humano.

Os três indivíduos, dos quais dois do sexo masculino, de origem asiática, e um do sexo feminino de nacionalidade cabo-verdiana, com idades compreendidas entre os 29 e 40 anos, acusados da prática, reiterada de crimes de tráfico de pessoas, para exploração laboral e trabalho forçado, ficam assim fora da prisão.

Na operação foram regatadas quatro vítimas, dois do sexo feminino e dois de sexo masculino, com idades compreendidas entre os 16 e 30 anos, estando neste momento sob custódia das autoridades policiais.