Joel Barros designado para Comissário de jogo de qualificação para CAN sub-23

30/10/2018 00:42 - Modificado em 30/10/2018 00:42

O Vice-presidente da Direcção da Federação Cabo-verdiana de Futebol, Joel de Barros, foi nomeado pela CAF, como comissário do jogo de qualificação para o CAN sub-23, a realizar-se na capital Malaco, entre as selecções da Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe.

Com mais esta chamada da CAF Joel Barros completa assim cinco presenças em jogos, igualando os números de designações de Lito Semedo. Somente no decorrer deste ano por 13 ocasiões Cabo Verde teve comissários designados para jogos da CAF. Neste cenário surgem Ariana Firmino, por duas ocasiões e Lúcia Moniz com uma presença.

Também Gerson Melo, Coordenador Geral, já foi solicitado por cinco vezes, enquanto desempenhava as funções de inspector por duas ocasiões marcou presença em missões da CAF.