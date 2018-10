Maio: Autarquia aumenta em 100 mil escudos apoio financeiro ao Campeão Regional de Futebol

30/10/2018 00:27 - Modificado em 30/10/2018 00:27

De acordo com a autarquia, o novo campeão regional de futebol vai ganhar um subsídio de 300 mil escudos. A medida de incentivo visa promover uma maior competitividade do futebol na ilha, destaca a Câmara Municipal do Maio.

A decisão de aumentar de 200 para 300 mil escudos o apoio financeiro ao clube que vencer a época desportiva 2018/2019 saiu da última reunião da Câmara Municipal do Maio. A medida, explica o Vereador Queita da Costa Santos, é uma “clara aposta” da edilidade na competitividade no primeiro escalão de futebol na ilha.

O Vereador garante que este aumento em ordem de 100 mil escudos visa, por outro lado “contribuir, significativamente, para que o nosso Campeão Regional tenha melhores condições de participar no Campeonato Nacional”.

Temos que ambicionar “melhores patamares” a nível do futebol reconheceu o Vereador que justifica esta melhoria no apoio financeiro.

Quanto ao segundo escalão, o valor foi atualizado em mais 10 mil escudos, passando a ser de 80 mil escudos.

Refira-se que a Câmara Municipal renovou com a Associação Regional de Futebol do Maio o Protocolo de Parceria para a Gestão do Estádio Municipal na nova época desportiva.