Época futebolística na Boa Vista arranca com seis árbitros femininos

30/10/2018 00:12 - Modificado em 30/10/2018 00:12

A Associação Regional de Futebol da Boavista, apresentou a nova fornada de 24 árbitros para a nova época desportiva, onde se destacam a presença de seis árbitros femininos.

A formação decorreu antes da abertura da nova época futebolística na ilha das dunas e que culminou com a formação de 24 árbitros. Sendo 18 masculinos e 6 femininos. As primeiras da ilha. Em comunicado a ARFBV reitera que “é um grande ganho e que a acção de formação ultrapassou todas as expectativas da Associação Regional de Futebol”.

A época 2018/19 na Boavista começou com a Supertaça ganha pelo Sal Rei que derrotou a Académica por 2-0. O Torneio Abertura inicíou neste fim-de-semana com os seguintes resultados: Juventude 1 – Sal Rei 2; Sanjoanense 1 – Académica 1; Desportivo 0 – África Show 2 e Onze Estrelas 0 – Sporting 0. Já o campeonato regional começa no mês de Dezembro.