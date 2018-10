Sal : Polícia Judiciária deteve três indivíduos acusados de tráfico humano

30/10/2018 00:05 - Modificado em 30/10/2018 00:05

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), em cumprimento de um mandado do Ministério Público, deteve, na sexta-feira, 27, fora de flagrante delito, na localidade de Hortelã Baixo, Espargos, três indivíduos, dos quais dois do sexo masculino e de origem asiática e um do sexo feminino de nacionalidade cabo-verdiana, com idades compreendidas entre os 29 e 40 anos. Ambos estão acusados da prática reiterada de crimes de tráfico de pessoas para exploração laboral e trabalho forçado.

De acordo com a PJ, na sequência de um mandado de busca e apreensão efetuada nas residências dos suspeitos, foram apreendidos os passaportes das vítimas e outras documentações. Valores em monetários à volta de 1.846.000$00 cabo-verdianos, 12.395 euros e algum montante em moeda chinesa.

As quatro vítimas, duas do sexo feminino e duas de sexo masculino, com idades compreendidas entre os 16 e 30 anos, foram resgatados e segundo a PJ encontram-se em lugar seguro, sob custódia das autoridades policiais.

Os detidos foram entregues às autoridades judiciais competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial e ficarão conhecer, ainda no decorrer desta segunda-feira, 29, as medidas de coação pessoal a serem aplicadas.