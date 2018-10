Desvio na Caixa Económica: alegações finais adiadas para início de Novembro

O Tribunal de São Vicente, após audição de todas as testemunhas, cerca de 30 arroladas ao processo, e da análise de todas as operações executadas pelo arguido Herberto Rodrigues no arquivo informático da Caixa Económica, denominado Sistema Banca, procedimento que durou tês dias, o juiz Manuel Andrade adiou as alegações finais para a próxima semana.

Inicialmente, agendadas para a quarta-feira, alegadamente para a quinta-feira passada, 25 Outubro, não foi possível devido ao atraso no sistema bancário solicitado pelo próprio juiz. Fazendo com que desta forma as alegações só aconteção no início de Novembro.

O julgamento de Herberto Rodrigues começou no dia 17 de Outubro. Acusado dos crimes de falsificação de documentos, lavagem de capitais, burla continuada e o desvio de milhares de contos.