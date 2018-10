Halloween: Uma comemoração apenas pela comemoração, deixando de lado a história.

29/10/2018 23:39 - Modificado em 29/10/2018 23:39

Em São Vicente, os locais de diversão nocturna organizam todos os anos eventos com a temática e nas redes sociais, são diversas as publicidades de eventos do tipo que arrasta centenas de jovens e adultos para uma noite de diversão em trajes sombrios.

Para encerrar este mês de Outubro, nesta quarta-feira, uma parte dos mindelenses buscam por locais onde possam festejar a noite de Halloween vestidos a rigor com os disfarces próprios para a ocasião.

Esta é uma tradição alegadamente de origem americana e que actualmente é celebrada em todo o mundo, tendo-se convertido em mais uma oportunidade para passar uma noite diferente com os amigos encarnando diversos personagens.

Uma tradição da cultura norte-americana, o “Dia das Bruxas” foi “importado” para quase todos os países e Cabo Verde não é exceção. De ano para ano a celebração vai ganhando maior importância e mais aderentes. Prova disso é que cada vez mais pessoas começam a comemorá-lo, vestindo-se a rigor para espalhar o “terror” pelas ruas do país.

Os jovens dizem que esta “é uma das celebrações mais carismáticas de algumas casas de diversão que apostam muito, desde a decoração até aos arranjos finais”. Apesar de não haver uma tradição associada “É celebração por celebração, sem o contexto presente”.

Apesar da sua origem pouco tem a ver com o senso comum atual sobre esta festa popular, o certo é que é uma noite de diversões entre todas as idades, basta descer ao centro das cidades, aos bairros, para apreciar a diversidade de fantasias e criatividades dos que “vivem esta festa”.

O Halloween tem suas raízes não na cultura americana, mas no Reino Unido. Seu nome deriva de “All Hallows’ Eve”.

“Hallow” é um termo antigo para “santo”, e “eve” é o mesmo que “véspera”. O termo designava, até o século XVI, a noite anterior ao Dia de Todos os Santos, celebrado em 1º de Novembro.

Atualmente estas festividades têm diferentes finalidades: celebra os mortos ou a época de colheita e marca o fim do Verão e o início do Outono no hemisfério norte. Ao mesmo tempo, vem ganhando novas formas e dando a oportunidade para que adultos brinquem com seus medos e fantasias de uma forma socialmente aceitável.

Une religiões, natureza, morte e romance. Talvez seja este o motivo de sua grande popularidade.