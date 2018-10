Torneio voleibol Praia sub-19 Feminino e Masculino arrancaram neste domingo

O areal da praia da Laginha recebeu neste domingo, 28, os primeiros jogos do Torneio Voleibol Praia sub-19 Feminino e Masculino, competições que servem para apurar os campeões regionais de voleibol da categoria em São Vicente.

O Torneio será dividido em duas etapas, feminino e masculino, e decorrem neste e no próximo fim-de-semana. A prova conta com a participação de 12 duplas, sendo 8 em masculinos e 4 em femininos. Os jogos são disputados num sistema de todos contra todos.

Conforme Nilsa Gonçalves, mentora do projecto, a ideia de realizar estes torneios surgiu numa fase em que São Vicente não tem tido torneios regionais de voleibol. “O intuito é conseguir uma maior dinamização do voleibol de praia na ilha. Temos tido um leque bastante alargado de jovens a praticarem esta modalidade. O maior número de jogos no torneio possibilitará as equipas terem mais contacto com a areia, e com isso aumentar as suas técnicas, performance e o gosto pelo voleibol”.

No entender da organizadora uma das dificuldades maiores está na falta de estruturas para a colocação permanente de redes para a prática da modalidade. “Este torneio demonstra que há muitos jovens que querem praticar o voleibol de praia, só que o problema está em todas as semanas vir montar e depois desmontar os campos. Precisamos deles prontos 24 sobre 24 horas e 365 dias por ano, para que as pessoas possam praticar o desporto sempre que quiserem. Neste sentido a Câmara Municipal tem em curso um projecto de montagem permanente e inclusive já têm traçado o espaço aqui na praia da Laginha e esperamos que em breve possamos ter um areal interessante para a prática tanto do voleibol de praia como de futebol de praia” arremata a organizadora, afirmando ainda que os níveis dos desportos de praia em São Vicente tem que ser aumentados.

Segundo Nilsa Gonçalves o evento está sendo realizado com o apoio e parcerias da Caravela, Ot Level, Ministério da Economia Marítima, Direcção Geral dos Desportos, Cocktail e Pura Água. De realçar que estes dois torneios estão sendo realizados por uma Comissão devidamente autorizada pela Associação Regional de Voleibol de São Vicente, presidida por Nilsa Gonçalves, e conta ainda com um elemento da ARVSV.