Sal : briga origina um morto e ferido grave

28/10/2018 23:16 - Modificado em 28/10/2018 23:16

Um briga envolvendo quatro indivíduos na noite de sexta-feira, no bairro de Alto Santa Cruz, na ilha do Sal, acabou na morte de um deles e um ferido com gravidade

Segundo apurou a Inforpress, Adilson Ribeiro, conhecido por Ibarra, oriundo da ilha de Santiago, um dos indivíduos envolvidos na briga, cujo motivo não foi esclarecido, morreu no local.

Um outro deu entrada no Hospital Regional do Sal, em estado grave, com golpes de arma branca, provocados por um objecto perfurante, no tórax, na região dorsal, tendo sido submetido a uma intervenção cirúrgica e encontra-se fora de perigo de vida.

Os outros dois sujeitos, também envolvidos nesta briga e que se encontravam foragidos foram capturados neste domingo pela Polícia Judiciária, conjuntamento com a Polícia Nacional, nas antigas instalações da Aeroflot em Santa Maria.

Fonte : Inforpress