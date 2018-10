CMB diz que não usou 32 mil contos do Fundo do Turismo em festivais

Em comunicado a Câmara Municipal da Boa Vista diz que “é completamente falso que o Festival Praia de Cruz 2018 tenha custado 32 mil contos aos cofres do Município, pagos com verbas do Fundo Turismo”. Desde modo desmente as acusações do deputado do PAICV Walter Évora, segundo as quais esta autarquia teria gastado 32 mil contos, proveniente do Fundo do Turismo, no Festival Praia de Cruz 2018.

A CMB considera que as acusações do deputado “tambarina” enquadram-se numa estratégia pessoal “numa luta titânica para tentar mostrar serviço e salvar-se nas próximas eleições”.

Na nota, a autarquia considera que Walter Évora não se coíbe em “atacar pessoas e instituições sérias e credíveis do país e da ilha, com “inverdades e calúnias na vã tentativa de querer enganar e seduzir os eleitores da Boa Vista e do país que nas sucessivas eleições os têm rejeitado”.