MP acusa médica do Hospital Dr. Baptista de Sousa de crime de homicídio negligente

28/10/2018 22:16 - Modificado em 28/10/2018 22:16

Uma médica de 43 anos, que exerce funções no Hospital Batista de Sousa em S. Vicente, vai responder em tribunal acusada do crime de homicídio negligente de uma idosa.

De acordo com a Procuradoria-Geral da República, num comunicado, no seu site oficial , na sequência de informações vindas a público sobre a morte de uma mulher de 78 anos de idade, que vivia na ilha de Santo Antão, por alegada negligência médica aquando do seu atendimento no Hospital Dr. Baptista de Sousa, ocorrido nos meses de Novembro e Dezembro de 2015.

Após a realização de todas as diligências de investigação tidas por pertinentes à descoberta da verdade material dos factos, o Ministério Público determinou o encerramento da instrução, deduziu acusação e requereu o julgamento da referida médica imputando-lhe a prática de um crime de homicídio negligente.