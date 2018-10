Taça Associação de SV: Mindelnse goleia Corinthians com “hat-trick” de Papalele

28/10/2018 22:10 - Modificado em 28/10/2018 22:10

Em jogos da primeira jornada da Taça Associação, ex-Torneio Abertura, disputados neste domingo o CS Mindelense goleou o Corinthians por 1-4 e a Académica venceu, pela margem mínima, o Castilho por 2-1, assumindo assim a liderança repartida da prova.

CS Mindelense e Académica foram as duas únicas equipas a vencerem na primeira jornada da Taça, e por isso lideram a tabela classificativa com os mesmos três pontos.

Depois dos empates registados nos dois jogos de sábado, 27, (Salamansa 2-2 Farense e Derby 0-0 Batuque FC), os jogos deste domingo ditaram as duas primeiras vitórias da Taça Associação.

O primeiro jogo da tarde disputado entre os dois últimos campeões regionais de São Vicente, o CS Mindelense não deu as mínimas hipóteses ao Corinthians impondo uma goleada por 1-4. A história deste jogo começou a ser escrita logo a passagem do segundo minuto de jogo, com o homem golo do Mindelense, Papalele, a fazer o primeiro dos seus três golos na partida. Volvidos apenas quatro minutos, o protagonista maior do encontro voltou a acertar com as redes adversárias. Desta feita na cobrança de uma grande penalidade. Aos 28 minutos o médio, ex Derby, Ary aumentou para 0-3. Papalele voltou a facturar aos 34 minutos. Com classe fez o “hat trick” e consolidou a goleada do Mindelense.

No segundo tempo o máximo que o Corinthians conseguiu foi reduzir os números do placar, quando a passagem do minuto 60, Mérkim abriu o livro num pontapé fulminante na cobrança de um livre directo. Não deu a mínima hipótese de reacção ao desamparado Hélio. Os pupilos de Rui Alberto iniciam assim da melhor forma possível esta prova. Por sua vez o Corinthians mostrou vontade mas tremeu frente a um dos tubarões da 1ª divisão.

Neste domingo foi a vez da Académica vencer o seu jogo e juntar ao Mindelense na liderança da prova. A “Micá” saiu na frente do marcador logo aos 10 minutos de jogo, quando o médio ex Mindelense, Vidal, aproveitou da melhor forma possível um ataque da sua equipa, dando assim melhor seguimento ao lance batendo o guardião do Castilho. A “Micá” controlou as operações no primeiro tempo e chegou ao intervalo a vencer por 1-0. Aos 62 minutos da segunda parte o defesa central da Académica, Djosa, subiu á área adversária, num pontapé de canto, e com um toque sublime bateu de novo o guarda-redes “castilhano”. O jogo corria de feição para os homens de negro, até que a dez minutos do final da partida, o camisola 13 do Castilho, Isack, converteu com perfeição um livre a entrada da grande área da “Micá”, deixando Bruno pregado ao chão. O jogo ganhou nova dinâmica com o golo. Só que os comandados de Zé de Angola souberam controlar a toada da partida até ao apito final do árbitro.

Mindelense e Académica lideram com os mesmos três pontos seguidos pelo Farense, Salamansa, Batuque e Derby com um ponto cada. Na cauda da tabela estão Castilho e Corinthians que ainda não pontuaram.