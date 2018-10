Programa de Promoção Socio-económico no meio rural favorece cerca de 514 pessoas de três localidades no Porto Novo

28/10/2018 16:44 - Modificado em 28/10/2018 16:44

A Câmara Municipal do Porto Novo, no âmbito do Programa de Promoção das Oportunidades Socio-económicas Rurais (POSER), assinou três novos contratos no sector da agricultura modernizada sustentável, que irá beneficiar cerca de 514 famílias do Município, num projecto que ronda os 20 mil contos.

Os projectos contemplam as zonas de Ribeira da Cruz, Alto Mira e Manuel Lopes. As localidades de Ribeira da Cruz e Manuel Lopes os projectos consistem no fornecimento e montagem de um sistema fotovoltaico com gestão híbrida de energia para bombagem de água dos furos das duas zonas. Por sua vez, em Alto Mira o projecto consiste na massificação da rega gota-gota e reforço da capacidade de produção de hortícolas.

Estes projectos segundo a edilidade portonovense estarão concluídos no próximo mês de Dezembro e beneficiarão um total de 514 pessoas das localidades contempladas, sendo 287 homens e 227 mulheres. A CMPN assegura que com estes novos projectos o sistema agrícola no concelho irá melhorar, através da criação de empregos, geração de rendimentos e baixo custo de água.

O programa de luta contra pobreza, aumentou assim para 4.300 famílias beneficiadas, isto com o lançamento destes dois novos projectos. No decorrer deste ano a POSER já investiu cerca de 98 mil contos na ilha. A ilha de Santo Antão, desde 2014, já beneficiou com cerca de 350 mil contos na luta contra a pobreza.