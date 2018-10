Caminhada Outubro Rosa: Criolas contra o cancro da mama

28/10/2018 15:33 - Modificado em 28/10/2018 15:33

Mais uma vez a cor rosa pintou as ruas da cidade do Mindelo, São Vicente. Mais de duas mil pessoas – mulheres, homens e crianças, participaram na manhã deste domingo na 9ª edição da Caminhada contra o Cancro da Mama, uma iniciativa levada a cabo pela Liga Cabo-verdiana Contra o Cancro (LCCC) e que contou com diversos parceiros e que encerra as comemorações do Outubro Rosa.

Para chamarem a atenção das mulheres e não só, sobre a importância da prevenção e deteção precoce da doença, os participantes partiram numa caminhada com duração de mais de uma hora. A caminhada iniciou-se na sede da Liga e terminou, como tem sido tradição desde da primeira edição, na praia da Laginha e com dezenas de pessoas a finalizar uma manhã animada com exercícios de alongamentos no areal da praia.

Conceição Pinto, presidente da LCCC, convidada a falar sobre este assunto, não soube precisar com exatidão o número de casos de mulheres com cancro de mama no país. Sendo esta considerada a principal causa de morte de mulheres entre os 35 e os 55 anos.

Para esta profissional esta é mais uma forma de chamar atenção para o problema do cancro de mama e para a necessidade de se estar atento para um diagnóstico o mais precoce possível para assim aumentar para as hipótese de cura.

De edição para edição é crescente a adesão da população e este ano participaram mais de duas mil pessoas. Esta adesão é reflexo das iniciativas feitas em prol da luta pela causa. “Objectivo final diminuir o número de pessoas que morrem por cancro de mama no país” enfatiza.

Durante todo o percurso, feito ao ritmo musical, os participantes, homens, mulheres e crianças juntos lado a lado, com algumas sessões de exercício físico, com mote de mostrar a importância de exercícios físicos para o bem-estar e prevenção de doenças.

Pelo nono ano consecutivo esta caminhada que marca o encerramento das actividades de sensibilização contra a doença, que é uma das principais causas de morte entre as mulheres, e que também afecta os homens.