“Beato Sabino” vence prémio Arnaldo França

27/10/2018 15:49 - Modificado em 27/10/2018 15:49

A 1ª Edição do Prémio Arnaldo França foi atribuído ao concorrente Olavo Correia pela obra “Beato Sabino”.

O prémio entregue esta sexta-feira numa noite de convivência, no Morabeza Festa do Livro, na Pracinha do Liceu Velho.

Sobre o prémio, o autor realçou a importância da criação do mesmo.

“Quis o destino que eu viesse receber este prémio aqui na cidade do Mindelo, terra da sua mãe, orgulhosa. Agradeço a distinção e dedico a todos os escritores. A literatura é um património colectivo de todos”.

Houve uma absoluta unanimidade entre os treze membros do júri na escolha do primeiro prémio, pois depararam-se perante uma narrativa fresca, diferente e um enredo peculiar. Um jovem agente e um pretenso crime. Deste enredo visita-se memórias de infâncias. Uma escrita diferente, arrojada e que vai enriquecer, também, o panorama literário nacional. Tivemos e acordamos em atribuir uma menção honrosa a uma outra obra. Uma literatura que continua a firmar-se. Continua viva e de boa saúde, recomenda-se e não podemos deixar de glorificar sempre aqueles que nos conduziram até cá. Um deles foi Arnaldo França.

Uma figura que prestar um tributo a este homem das letras. Enorme legado, que o homem, o cidadão deixou à sociedade cabo-verdiana. A proposta foi feita pela Académia de Letra e a Associação de Escritores Cabo-verdianos.